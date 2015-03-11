Яценюк просит Раду разрешить украинской Фемиде судить иностранные государства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

"По имущественным вопросам также начаты процедуры относительно подачи исков частными субъектами по отношению к России за незаконную национализацию имущества украинских компаний на территории АР Крым. Мы сейчас обращаемся в парламент относительно принятия закона о юрисдикционных и имущественных иммунитетах иностранного государства. Название сложное, попытаюсь объяснить. Мы движемся к Европейскому Союзу, и поэтому украинское законодательство должно отвечать европейским стандартам", - сказал он.

Читайте такжеОккупанты Крыма все желаемое отобрали: с 1 марта "национализация" прекращается

По словам Яценюка, данный закон дает возможность судить иностранные государства в украинских судах "в том случае, если такие иностранные государства совершили незаконные действия по отношение к украинским гражданам или компаниям, в том числе, если такие иностранные государства конфисковали или национализировали украинское имущество на какой-либо территории".

"Прошу парламент поддержать это предложение Кабинета министров", - добавил Яценюк.