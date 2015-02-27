В Крыму оккупанты "национализировали" Ялтинскую киностудию

"Включение в состав собственности Республики Крым имущества ЗАО "Ялтинская киностудия" обусловлено необходимостью его дальнейшего использования для нужд Республики Крым", - говорится в пояснительной записке к постановлению самозваного "парламента" Крыма, передает ZN.UA.

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В пятницу 27 февраля оккупационные власти объявили, что действие механизма национализации объектов частной собственности с 1 марта прекращается.

"Перечень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, является окончательным и не подлежит дополнению путем включения в него новых объектов, начиная с 1 марта 2015 года", - говорится в постановлении "парламента".