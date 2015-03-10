Правительство и СНБО проигнорировали круглый стол об оккупации Крыма

Мероприятие инициировал Координационный совет общественных организаций вынужденных переселенцев из Крыма. К участию в обсуждении проблем оккупации полуострова и их решении приглашались представители украинского правительства, однако они проигнорировали это мероприятие, сообщает Крим.Реалії.

«Мы планировали этот круглый стол, подведение итогов того, что произошло за год, прошедший с момента оккупации Крыму. Нашей целью является оценить действия власти с деоккупации Крыма и спланировать дальнейшие шаги по реинтеграции полуострова в Украину. Планировалось, что это будет диалог власти и гражданского общества - организаций, которые представляют вынужденных переселенцев», - отметила модератор круглого стола, аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Каздобина.

В обсуждении приняли участие представители практически всех крупных общественных организаций, тогда как подавляющее большинство органов власти не явились на мероприятие. В частности, проигнорировали приглашение организаторов украинский МИД, СНБО, Генпрокуратура, Минюст, Минсоцполитики, Минздрав, Минэкономразвития, Минобразования.

Читайте такжеВ ЕС прокомментировали фильм об аннексии Крыма РоссиейНа круглом столе присутствовали представители администрации президента, Государственная регистрационная служба, Таможня и Миграционная служба Украины. Из народных депутатов принял участие только член межфракционного объединения «Крым» Георгий Логвинский.

По итогам круглого стола за основу приняли резолюцию. В ней указано, что участники обсуждения считают необходимым создать общественный совет при Кабмине и администрации президента, которая сконцентрируется на вопросах деоккупации Крыма. Также в документе указано на необходимость внести изменения в закон «О СЭЗ Крым» и закон «Об оккупированных территориях». Участники круглого стола внесли предложение о принятии закона «О стратегии деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым».