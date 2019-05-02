Коломойский: Если Гонтарева не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем

Коломойский уверен, что в судах понимали незаконность национализации "ПриватБанка", но боялись выносить неугодные "действующей власти" решения.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что, если потребуется, экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева будет доставлена в Украину.

Так он прокомментировал цитату журналиста Bihus.Info: "В интересные времена живем - Коломойский еще не прилетает в Украину, а Гонтарева уже не прилетает в Украину".

"Если она не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если нужно будет... Частным порядком", - сказал Коломойский.

Читайте такжеЛожкина, Филатова, Гонтареву и Ко вызывают в ГПУ для вручения подозрений

Также бизнесмен ответил на вопрос журналистов, почему последние три решения судов по «ПриватБанку» в пользу Коломойского совпали с приближением к концу избирательной кампании, в которой победил Владимир Зеленский. Коломойский уверен, что судьи якобы понимали незаконность национализации, но при "действующей власти" боялись выносить такие решения.

Он также заявил, что Гонтарева не назвала ни одно из этих решений плохим, а только сказала, что оно приведет к дефолту.

Напомним, ранее экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру и приглашает следователей в Лондон.

Она также заверила, что не имеет никакого отношения к махинациям бизнесмена Сергея Курченко.

Кроме того, Гонтарева заявила, что решения судов в пользу Игоря Коломойского по "ПриватБанку" являются фиаско судебной системы страны.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями СНБО. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Окружной админсуд Киева 18 апреля признал противоправным и отменил решение от 2016 года о выводе неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства. Читайте также Дело «ПриватБанка»: судьи Окружного админсуда пожаловались на давление властей.

Этот же суд отменил решение Нацбанка о перечне связанных лиц «ПриватБанка», которое было одним из основных для проводимой при национализации банка процедуры «bail-in» - обмена средств, связанных с банком лиц на акции финучреждения с их последующей продажей Министерству финансов.

После этого Печерский райсуд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования «ПриватБанка», полученным до его национализации.