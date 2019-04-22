Гонтарева не собирается возвращаться из Лондона ради допроса в ГПУ

Гонтарева уверяет, что не имеет никакого отношения к махинациям бизнесмена Сергея Курченко.

Гонтарева не пойдет на допрос в ГПУ / фото УНИАН

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру и приглашает следователей в Лондон.

Об этом она сообщила агентству "Украинские новости".

"Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят", - сказала она.

Гонтарева отметила, что не имеет никакого отношения к махинациям бизнесмена Сергея Курченко.

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"Это вообще, кроме как политически мотивированным, невозможно никак назвать. Потому что я не то, что с Януковичем или Курченко никогда не виделась, или с Арбузовым никогда не была знакома, я никогда не принимала участия ни в какой сделке, ни в каком качестве. Ко мне это не имело никакого отношения", - добавила экс-глава НБУ.

Гонтарева также заявила, что решения судов в пользу Игоря Коломойского по Приватбанку являются фиаско судебной системы страны.

"Вы же понимаете, что это полное фиаско всей нашей правоохранительной судебной системы. Это может зачеркнуть все те достижения, которые мы сделали за прошедшие 5 лет в стране. Это полное беспредельное решение судов", - сказала Валерия Гонтарева.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что ГПУ Украины вызывает на допрос и для вручения подозрений Валерию Гонтареву, экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина и действующего глав АП Алексея Филатова. Информация об этом появилась еще в конце марта, однако тогда ГПУ опровергла и вручение подозрений, и допрос.