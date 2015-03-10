Высший совет юстиции будет сформирован в ближайшее время - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

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Также он отметил, что ведется работа по назначению членов ЦИК и руководства других органов власти, которые назначаются парламентом, - Антимонопольного комитета, Счетной палаты.

“Есть много вопросов, которые сегодня прорабатываются, и когда будет согласовано решение, будут внесены в украинский парламент”, - сказал Гройсман.