Высший совет юстиции будет сформирован в ближайшее время - Гройсман
14:22, 10 марта 2015Политика
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Высший совет юстиции будет сформирован в ближайшее время.
Владимир Гройсман / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.
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Также он отметил, что ведется работа по назначению членов ЦИК и руководства других органов власти, которые назначаются парламентом, - Антимонопольного комитета, Счетной палаты.
“Есть много вопросов, которые сегодня прорабатываются, и когда будет согласовано решение, будут внесены в украинский парламент”, - сказал Гройсман.
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