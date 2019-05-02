Переезда из АП за государственные деньги точно не будет - бизнес-партнер Зеленского

По словам друга Зеленского, в Администрации президента "очень некомфортно".

Земляк, бизнес-партнер и лучший друг Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал о желании новоизбранного президента переехать из АП в "нормальный европейский прозрачный офис".

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"Он сейчас говорит: Я хочу, чтобы везде камеры были, чтобы в любой момент все зашли и посмотрели. Я не хочу сидеть на [улице] Банковой, я хочу сидеть в нормальном европейском прозрачном офисе", - отметил Шефир в интервью theБабелю.

По его словам, сейчас такой офис ищут. "Нам, правда, сказали, что и [третий президент Виктор] Ющенко хотел переехать, и Порошенко", - рассказал бизнес-партнер Зеленского.

При этом он заверил, что за деньги государства переезда из АП точно не будет.

"За деньги государства — точно нет. Мы же находчивые, но нас все останавливают. Мы говорим, что найдем инвестора, который сделает. Нам говорят, что это коррупция. Все воспринимается плохо, нас приземляют. Но, конечно, какой-то нормальный офис очень хотелось бы. Потому что я был в АП на той декабрьской встрече Владимира с Порошенко, и там очень некомфортно", - подытожил Шефир.

Ранее Зеленский заявил, что в случае победы во втором туре президентских выборов собирается переехать из Администрации Президента на Банковой и не пользоваться загородными резиденциями.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный глава государства вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.