Киев будет вести переговоры по изменению Конституции с властью на Донбассе, выбранной в 2010 году - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

“К процессу консультаций должна быть привлечена законно избранная власть”, - отметил он.

“По моему мнению, законно избранная власть даже на оккупированных временно территориях это те, кого избирали люди на местных выборах в 2010 году - для меня это легитимно избранная власть Донбасса”, - сказал Гройсман.

В качестве примера, сказал он, речь идет о мэре Донецка Александре Лукьянченко, который был избран в 2010 году, и он представляет жителей Донбасса.

Председатель ВР отметил, что с руководством этих областей нужно проводить консультации.

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“И на западе, и на востоке Украины, и на юге, и на севере нужен диалог, нужно диалог вести со всеми, потому что система создается не для меня, а система создается для государства и для украинцев. Потому очень важно, чтобы этот процесс был максимально обсужден со всеми, чтобы все понимали суть этих изменений”, - отметил Гройсман.

По его словам, если к таким консультациям кто-то хочет “приобщиться новый, то есть очень качественная система, мы должны с вами понимать, кто уполномочен. А как мы можем это с вами понять? Только демократические, свободные, признанные местные выборы”.

Гройсман подчеркнул, что выборы должны быть признаны Украиной и международным сообществом.

Отвечая на вопрос по поводу того, что лидеры так называемой “ДНР” приглашали Гройсмана посетить оккупированные территории, председатель ВР сказал: “После местных выборов я с удовольствием от легитимной власти приму приглашение и с удовольствием посещу любой населенный пункт Донбасса, потому что Донбасс - это Украина”.