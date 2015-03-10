Порошенко прочитал "Молитву" на радиомарафоне «Шевченко мобилизует»

Как отмечает пресс-служба Министерства культуры Украины, Порошенкос супругой приняли участие в общенациональном радиомарафоне «Шевченко мобилизует», посвященном 201-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.

«Есть такие стихи Тараса, которые кажется, написаны вчера и очень актуальные для настоящего», - сказал Порошенко и прочитал отрывок из стихотворения Шевченко «Молитва».

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А жена президента Марина, в свою очередь, прочитала отрывок из поэмы «Неофиты».

Как сообщал УНИАН, во время радиомарафона «Шевченко мобилизует» произведения Кобзаря читают чиновники, политики, деятели науки, культуры, военнослужащие, волонтеры, представители общественности. Марафон продолжается с 6.00 до 24.00 на канале «Культура» Национальной радиокомпании Украины с включениями на Первом национальном телеканале и Первом канале Украинского радио.