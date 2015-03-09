Украина будет настаивать на том, чтобы забрать все вооружение, которое осталось в Крыму.



Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.

”Мы должны забрать все вооружение, которое осталось в Крыму, и будем на этом настаивать и забирать”, - сказал Порошенко.

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Вместе с тем он отметил, что ”Крым есть и будет украинским”.