Украина будет настаивать на том, чтобы забрать все вооружение, которое осталось в Крыму
22:57, 09 марта 2015Политика
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Украина будет настаивать на том, чтобы забрать все вооружение, которое осталось в Крыму.
Украина будет настаивать на том, чтобы забрать все вооружение, которое осталось в Крыму / qtmm.org
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.
”Мы должны забрать все вооружение, которое осталось в Крыму, и будем на этом настаивать и забирать”, - сказал Порошенко.
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Вместе с тем он отметил, что ”Крым есть и будет украинским”.
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