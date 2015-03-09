Президент: спецслужбы РФ постоянно работают над дестабилизацией Украины

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время награждения лауреатов Шевченковской премии.

Читайте такжеПорошенко вручил Шевченковские премии (фото)«Поэтому, это стихотворение Тараса ("Молитва" – ред.) является для нас указателем; поэтому и прошу ежедневно Всевышнего послать нам единство и те самые братолюбие и единомыслие. Чтобы не пришлось нам потом жаловаться словами великого нашего гетмана Ивана Мазепы: "Из-за несогласия все пропали. Сами себя победили"»,– сказал президент.

«Уроки истории для того нам и даются, чтобы мы делали из них выводы. Украина превыше всего. Победа будет с нами. Мы победим с мудрыми Шевченковскими словами», - подытожил глава государства.