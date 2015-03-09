Президент: спецслужбы РФ постоянно работают над дестабилизацией Украины
16:58, 09 марта 2015Политика
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Российские спецслужбы не останавливаясь работают над дестабилизацией обстановки в Украине, чтобы внешнюю агрессию усилить мощной внутренней дестабилизацией, раздором, чтобы взять нас с вами голыми руками.
Порошенко призвал украинцев к единению \ Фото УНИАН
Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время награждения лауреатов Шевченковской премии.
Читайте такжеПорошенко вручил Шевченковские премии (фото)«Поэтому, это стихотворение Тараса ("Молитва" – ред.) является для нас указателем; поэтому и прошу ежедневно Всевышнего послать нам единство и те самые братолюбие и единомыслие. Чтобы не пришлось нам потом жаловаться словами великого нашего гетмана Ивана Мазепы: "Из-за несогласия все пропали. Сами себя победили"»,– сказал президент.
«Уроки истории для того нам и даются, чтобы мы делали из них выводы. Украина превыше всего. Победа будет с нами. Мы победим с мудрыми Шевченковскими словами», - подытожил глава государства.
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