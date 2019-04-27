Кравчук: "старая власть" может скомпрометировать Зеленского

По мнению Кравчука, такие действия – это неуважение к украинскому народу.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Владимира Зеленского.

Об этом Кравчук заявил в интервью Громадському.

По мнению Кравчука, новому президенту понадобится терпение.

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"Особенно если представители старой власти, которые еще увлекаются реваншем, попытаются его скомпрометировать. Это игра с огнем. Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского являются неуважением к украинскому народу и препятствованием выполнять конституционные полномочия", - заявил Кравчук.

Он добавил, что лично знаком с Зеленским и считает его порядочным человеком.

"Зеленский - порядочный человек, честный, ответственный и образованный. Он имеет хорошее юридическое образование, он научился коммуникации с людьми. Если он еще будет слушать команду, людей, которые разбираются в деталях конкретных вопросов, то быстро переймет механизмы реализации и влияния", - отметил первый президент Украины.

"Нет в мире такого президента, который бы знал все ... президент должен научиться слышать и реагировать", - добавил Кравчук.

Шоумен Владимир Зеленский - новый президент Украины. По предварительным итогам выборов главы государства он набрал более 73% голосов избирателей. Это рекордный уровень поддержки в истории Украины. Инаугурация президента состоится не позднее 3 июня.