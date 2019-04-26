Стало известно, когда ЦИК объявит результаты выборов в Украине

В настоящее время ЦИК проверяет последние протоколы окружных избиркомов и ожидает ответа от судов относительно имеющихся исков.

Центральная избирательная комиссия ориентировочно 30 апреля объявит официальные результаты президентских выборов.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, отвечая на вопрос, сможет ли Центризбирком объявить официальные результаты 30 апреля.

Радченко отметил, что в настоящее время комиссия ориентируется именно на эту дату.

"Предварительная такая дата существует", - сказал он.

По словам Радченко, ЦИК направила в суды запросы на предмет того, нет ли исков об оспаривании протоколов. Эту информацию суды должны прислать до утра 30 апреля.

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"Помимо прочего, у нас сейчас еще закончится обработка протоколов ОИК ... Но пока мы ориентируемся именно на эту дату", - подчеркнул он.

Позже стало известно, что Центральная избирательная комиссия на 30 апреля назначила заседание по объявлению результатов повторного голосования на выборах президента.

"30 апреля ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении Отдела взаимодействия со СМИ Центризбиркома.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее Радченко заметил, что принятые ЦИК оригиналы протоколов ОИК еще обрабатываются и проверяются на соответствие законодательству, поэтому не исключил, что появится необходимость направить на их уточнение.

25 апреля победитель президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что ЦИК затягивает с обнародованием официальных результатов повторного голосования.

В свою очередь Радченко опроверг это заявление, отметив, что Центризбирком работает с опережением графика. Радченко напомнил, что, согласно закону о выборах президента, ЦИК имеет 10 дней со дня повторного голосования для того, чтобы подвести итоги голосования.