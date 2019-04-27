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"Эй, ЕС!": в Европарламенте призвали отреагировать на "паспортный план" Путина

17:39, 27 апреля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала ЕС отреагировать на заявленное намерение президента РФ Владимира Путина упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

В частности, Хармс просит Германию, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, созвать заседание органа.

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Как сообщает "Европейская правда", с таким призывом Хармс выступила в своем Twitter в субботу, 27 апреля.

"Эй, ЕС! После некоторых критических слов о паспортизации Донбасса (а это лучше, чем ничего) теперь вы видите, что Путин продолжает свою эскалацию", - написала евродепутат, обратившись к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, еврокомиссару Иоганнесу Хану и президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.

"Поднимет ли Гайко Маас (глава МИД Германии - Ред.) этот вопрос на Совете безопасности ООН, или украинцы снова должны взять на себя инициативу?", - отметила евродепутат, очевидно, имея в виду последнее заседание Совбеза ООН по паспортизации жителей ОРДЛО, которое состоялось по инициативе Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Позже Путин заявил, что в Москве думают над предоставлением российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.

Украинские дипломаты работают с международными партнерами над внедрением жестких санкций против России из-за решения о выдаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса.

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Теги: #Евросоюз#Европарламент#Владимир Путин#гражданство РФ для украинцев#паспорта РФ