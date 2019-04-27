"Эй, ЕС!": в Европарламенте призвали отреагировать на "паспортный план" Путина

В частности, евродепутат Ребекка Хармс призвала созвать заседание Совбеза ООН.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала ЕС отреагировать на заявленное намерение президента РФ Владимира Путина упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

В частности, Хармс просит Германию, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, созвать заседание органа.

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Как сообщает "Европейская правда", с таким призывом Хармс выступила в своем Twitter в субботу, 27 апреля.

"Эй, ЕС! После некоторых критических слов о паспортизации Донбасса (а это лучше, чем ничего) теперь вы видите, что Путин продолжает свою эскалацию", - написала евродепутат, обратившись к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, еврокомиссару Иоганнесу Хану и президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.

"Поднимет ли Гайко Маас (глава МИД Германии - Ред.) этот вопрос на Совете безопасности ООН, или украинцы снова должны взять на себя инициативу?", - отметила евродепутат, очевидно, имея в виду последнее заседание Совбеза ООН по паспортизации жителей ОРДЛО, которое состоялось по инициативе Украины.

Hey EU ! After some english words on passportization for Donbas (better than nothing) now you see Putin continues his escalation. @FedericaMog@JHahnEU@JunckerEU Will @HeikoMaas bring it up in Security Council? Or again Ukrainians have to take the initiative? #Ukraine#Putinhttps://t.co/TqoxBN2LLV — Rebecca Harms (@RebHarms) April 27, 2019

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Позже Путин заявил, что в Москве думают над предоставлением российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.

Украинские дипломаты работают с международными партнерами над внедрением жестких санкций против России из-за решения о выдаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса.