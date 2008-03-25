Бродский идет на выборы

Один из лидеров Партии вольных демократов Михаил БРОДСКИЙ намерен принять участие в выборах в Киевский городской совет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии вольных демократов.

“Я пойду на выборы и буду защищать интересы киевлян”, - сказал он.

М.БРОДСКИЙ считает незаконным решение Центральной избирательной комиссии о лишении его полномочий депутата Киевсовета V созыва.

“Считаю, что решение ЦИК – незаконное. Юлия ТИМОШЕНКО не назначала меня депутатом. Депутатом меня избрали киевляне, и только они могут решать, достоин ли Михаил БРОДСКИЙ представлять их интересы в Киевсовете”, - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 14 депутатов Киевского городского совета от Блока Юлии Тимошенко вместо депутатов, полномочия которых были прекращены из-за перехода в другие фракции.

Досрочные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета должны состояться 25 мая.