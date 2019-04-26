Климкин готов обсудить с Зеленским возможное сотрудничество, но отступать от ценностей не будет

Глава МИД сообщил, при каких обстоятельствах он может остаться на своем посту.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что готов обсудить с победителем на выборах президента Владимиром Зеленским возможное сотрудничество, но отступать от своих ценностей не собирается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в Киеве.

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На вопрос, будет ли он сотрудничать с Зеленским или уйдет в отставку, Климкин ответил: "Во-первых, всегда это зависит от двух вещей, я считаю, - от обоюдного желания, и об этом я буду говорить, и второе – общих паритетов и путей, как мы видим их выполнение ".

"Я имею свои ценности, свои принципы и свои убеждения. Если они будут совпадать и будет обоюдное желание, об этом мы будем говорить. Но я от того, что мы делали эти пять лет, и я лично верю в то, что я делал, я, конечно, не буду отступать", - подчеркнул Климкин.

Отвечая на вопрос о встрече с Зеленским, министр сказал: "Я думаю, что это новоизбранный президент должен комментировать. Он имеет все возможности говорить о том, какие проводятся встречи, какие проходят контакты, договоренности. Я думаю, что в ближайшее время он это сделает ".

Как сообщал УНИАН, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Владимир Гройсман провели неформальную встречу.