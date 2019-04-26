Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу - СМИ
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Владимир Гройсман провели неформальную встречу.
Об этом сообщает Telegram-канал "УП.Off the record", который ведет «Украинская правда».
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По данным УП, 24 апреля премьер встречался с избранным президентом Владимиром Зеленским.
Встреча якобы состоялась в офисе «Квартала».
О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но у обоих якобы сложилось хорошее впечатление друг о друге.
Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.