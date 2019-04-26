цей матеріал доступний українською

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу - СМИ

11:12, 26 апреля 2019
Политика
583 0
Встреча якобы состоялась в офисе «Квартала» / фото УНИАН

Об этом сообщает Telegram-канал "УП.Off the record", который ведет «Украинская правда».

Читайте такжеЗеленский улетел в Турцию

По данным УП, 24 апреля премьер встречался с избранным президентом Владимиром Зеленским.

Встреча якобы состоялась в офисе «Квартала».

О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но у обоих якобы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Победа Зеленского во втором туре выборов президента
Теги: #Гройсман#Владимир Зеленский