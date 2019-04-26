Председательствующая в ОБСЕ Словакия отреагировала на указ Путина о паспортах для жителей ОРДЛО

Словакия предлагает "всем сторонам воздерживаться от односторонних шагов и совместно продолжать поиски путей выполнения Минских соглашений в полном объеме".

Председательствующая в 2019 году в ОБСЕ Словакия заявляет, что выдача российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса может подорвать усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Читайте также"Акт шантажа": Жебривский предупредил об опасности "абхазского сценария" в ОРДЛО после паспортов РФ

Как говорится в заявлении на сайте ОБСЕ, новость о подписанном российским президентом указе об упрощении процедуры предоставления российского гражданства украинцам на оккупированном Донбассе была воспринята с глубокой озабоченностью.

"Словацкое председательство убеждено, что односторонние меры могут подорвать усилия по мирному урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее, и призывает к соблюдению принципов и обязательств ОБСЕ всеми странами-участницами", - говорится в заявлении.

В связи с этим Словакия предлагает "всем сторонам воздерживаться от односторонних шагов и совместно продолжать поиски путей выполнения Минских соглашений в полном объеме".

"Кроме того, председательствующая Словакия вновь призывает установить устойчивый, полный и постоянный режим прекращения огня и выражает решительную поддержку работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая играет неотъемлемую роль в уменьшении напряжения на местах и в вопросе укрепления мира, стабильности и безопасности", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».