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"Паспортный указ Путина": в США считают, что Россия умышленно подпитывает конфликт на Донбассе

01:41, 26 апреля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Исполняющий обязанности постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Джонатан Коэн высказывает убеждение, что Российская Федерация еще больше подпитывает конфликт на Донбассе вместо того, чтобы наладить отношения с победителем выборов президента в Украине Владимиром Зеленским.

Об этом Коэн заявил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Россия подписала Минские соглашения в 2014 и 2015 годах, и президент Порошенко и избранный президент Зеленский подтвердили, что эти соглашения являются лучшим средством для прекращения конфликта на востоке Украины", - заявил Коэн.

"Это неприемлемо, что Россия предпримет шаги, чтобы поставить в безвыходное положение мирный процесс, сразу через четыре дня после президентских выборов в Украине. Мы приветствуем высказанную преданность избранным президентом Зеленским выполнить Минские соглашения и удвоить усилия для поддержки украинских граждан, которые проживают на территориях, которые контролируются Россией", - подчеркнул американский дипломат.

"Если бы Россия действительно была заинтересована в обеспечении благополучия русскоязычных граждан Украины, они бы воспользовалась этим моментом, чтобы наметить новый курс в российско-украинских отношениях и добиваться взаимодействия с президентом Порошенко и его преемником для содействия миру. Вместо этого, Россия еще больше подпитывает конфликт, который уже унес более 13 тысяч жизней", - заявил он.

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В то же время, Коэн сказал, что несмотря на эти глубоко тревожные события, США готовы поддерживать усилия Украины, чтобы восстановить контроль правительства Украины над всей территорией в пределах ее международно признанных границ. Также он сказал, что специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер готов принимать активное участие в переговорах с Украиной, Россией и партнерами в ООН для деэскалации конфликта и содействие выполнению Минских соглашений, в том числе с помощью международных сил безопасности для помощи выполнения Минских соглашений.

"Мы вновь подтверждаем, что наши санкции, связанные с Донбассом, будут сохранять свою силу, пока Россия не выведет свои силы с восточной Украины и выполнит Минские соглашения. Наши санкции, связанные с Крымом, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - подчеркнул Коэн.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.

В Кремле объяснили, что такое решение Путин принял "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент заявил, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационным властям изменять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.

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Теги: #США#Россия#паспорта РФ