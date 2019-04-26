"Паспортный указ Путина": в США считают, что Россия умышленно подпитывает конфликт на Донбассе

В Соединенных Штатах вновь подтвердили, что санкции, связанные с конфликтом на Донбассе и аннексией Крыма будут сохранять силу, пока российские войска не будут выведены с украинской территории, а Крым не будет возвращен Украине.

Исполняющий обязанности постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Джонатан Коэн высказывает убеждение, что Российская Федерация еще больше подпитывает конфликт на Донбассе вместо того, чтобы наладить отношения с победителем выборов президента в Украине Владимиром Зеленским.

Об этом Коэн заявил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Россия подписала Минские соглашения в 2014 и 2015 годах, и президент Порошенко и избранный президент Зеленский подтвердили, что эти соглашения являются лучшим средством для прекращения конфликта на востоке Украины", - заявил Коэн.

"Это неприемлемо, что Россия предпримет шаги, чтобы поставить в безвыходное положение мирный процесс, сразу через четыре дня после президентских выборов в Украине. Мы приветствуем высказанную преданность избранным президентом Зеленским выполнить Минские соглашения и удвоить усилия для поддержки украинских граждан, которые проживают на территориях, которые контролируются Россией", - подчеркнул американский дипломат.

"Если бы Россия действительно была заинтересована в обеспечении благополучия русскоязычных граждан Украины, они бы воспользовалась этим моментом, чтобы наметить новый курс в российско-украинских отношениях и добиваться взаимодействия с президентом Порошенко и его преемником для содействия миру. Вместо этого, Россия еще больше подпитывает конфликт, который уже унес более 13 тысяч жизней", - заявил он.

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В то же время, Коэн сказал, что несмотря на эти глубоко тревожные события, США готовы поддерживать усилия Украины, чтобы восстановить контроль правительства Украины над всей территорией в пределах ее международно признанных границ. Также он сказал, что специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер готов принимать активное участие в переговорах с Украиной, Россией и партнерами в ООН для деэскалации конфликта и содействие выполнению Минских соглашений, в том числе с помощью международных сил безопасности для помощи выполнения Минских соглашений.

"Мы вновь подтверждаем, что наши санкции, связанные с Донбассом, будут сохранять свою силу, пока Россия не выведет свои силы с восточной Украины и выполнит Минские соглашения. Наши санкции, связанные с Крымом, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - подчеркнул Коэн.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.

В Кремле объяснили, что такое решение Путин принял "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент заявил, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационным властям изменять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.