Парубий должен понести ответственность за «протягивание» через Раду законов - Илья Кива

По его убеждению, на сегодня необходим роспуск действующего состава Верховной Рады и проведение досрочных выборов.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий должен быть освобожден от занимаемой должности и понести уголовную ответственность за сознательное «протягивание» через парламент необходимых ему законов. Об этом лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил в эфире телеканала «NEWSONE», сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Стыдно, что на сегодня этот человек является вторым лицом в государстве. Должна быть не только отставка Парубия, а посадка Парубия! Привлечение его к уголовной ответственности за те решения, которые он насильственным путем протягивал через парламент за свою каденцию. Вспомните, сколько тысяч раз могло выноситься одно или другое решение на голосование, удобное Парубию, или его политической силе», - сказал он.

Кива также подчеркнул, что ответственность должны понести все члены парламентского большинства, которые принимали участие в принятии законов.

«К этому человеку масса вопросов. И одной его отставкой мы ничего не решим! Сегодняшняя коалиция – Блок Петра Порошенко и Народный фронт, - разве они непричастны к ситуации, сложившейся в нашей стране? В 2014 году мы сказали, что вся Партия регионов должна нести ответственность и отвечать. Сегодня я говорю тоже самое. Депутаты БПП и Народного фронта также должны нести ответственность, и так же отвечать за ситуацию, которая сложилась в нашей стране, а это - хаос, нищета, фактически разваленная страна», - отметил политик.

По его убеждению, на сегодня необходим роспуск действующего состава Верховной Рады и проведение досрочных выборов.

«Не только Парубия, но и весь парламент надо менять. И чем раньше мы это сделаем, тем меньше мы им оставим времени, чтобы они нам гадили. Мы ни в коем случае не должны дать им возможность продолжать уничтожать наше будущее», - подытожил он.