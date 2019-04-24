"Часть оккупационного сценария": Волкер о решении РФ выдавать российские паспорта на Донбасе

Спецпредставитель США назвал решение РФ выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий крайне провокационным и частью оккупационного сценария.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что решение Российской Федерации выдавать паспорта жителям оккупированного Донбасса подрывает усилия по восстановлению контроля Украины над регионом.

Об этом спецпредставитель США сообщил в Twitter.

"Донбасс - это Украина, и люди там, независимо от языка, которому отдают предпочтение, являются украинцами. Последнее решение России выдавать паспорта является крайне провокационным, оно напрямую вытекает из "оккупационного сценария" и подрывает усилия по выполнению Минских соглашений и восстановлению украинского контроля на Донбассе", - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. «Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с частью 8 статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 №62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», - говорится в указе.

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В указе отмечается, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действующий президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина об упрощенной процедуре получения гражданства РФ гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украина и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент подчеркнул, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.