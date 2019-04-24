Мэй обсудила с Зеленским необходимость сотрудничества для сдерживания России и пригласила его в Британию

Глава британского правительства подчеркнула важность совместного взаимодействия для сдерживания российской агрессии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с избранным президентом Украины, который еще не вступил в должность, Владимиром Зеленским, заявила о желании расширить сотрудничество между двумя странами в области обороны и безопасности.

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Как сообщает сайт британского правительства, 23 апреля Мэй провела телефонный разговор с Зеленским, чтобы поздравить его с успехом на президентских выборах в Украине.

В частности, она заверила Зеленского в поддержке Британией его будущего президентства и демократического будущего Украины, а также выразила готовность продолжать и усиливать нынешнее глубокое партнерство между странами в различных сферах.

"Премьер-министр вновь подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и желание расширить без того значительную сотрудничество в области обороны и безопасности. Премьер-министр подчеркнула важность двух наших стран взаимодействовать с международным сообществом для сдерживания российской агрессии", - говорится в сообщении.

Также Мэй пригласила Зеленского посетить Британию как можно скорее, и они договорились поддерживать активную связь.