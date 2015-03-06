Президент поручил увеличить госзаказ на оборонных предприятиях Хмельницкой области

Об этом сегодня он заявил на встрече с активом региона. "Я дал соответствующие поручения, и уже вчера Михаил (новый председатель Хмельницкой ОГА Михаил Загородный – УНИАН) встретился с заместителем министра обороны Украины Юрием Гусевым. Должны увеличить загрузку государственных предприятий Хмельницкой области, которые работают на оборонный комплекс", – подчеркнул Петр Порошенко.

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На встрече в Национальной государственной пограничной академии им. Б. Хмельницкого глава государства также заявил, что украинский специализированный военный институт работает над разработками современных беспилотных аппаратов.

Напомним, среди предприятий Хмельницкой области, которые работают на оборонный комплекс, есть госпредприятие "Новатор" (Хмельницкий) и ГП "Завод точной механики" (Каменец-Подольский).