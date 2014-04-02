Украина способна выпускать вооружение в замкнутом цикле - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время посещения 169-го Учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

“К величайшему сожалению, долгое время к Вооруженным Силам было отношение как к рудименту прошлого века: остаточный принцип финансирования и вообще, отношение к армии в последние годы могло бы быть значительно лучше. ХХІ век показал множество локальных и системных конфликтов, что современная страна не может существовать без современной армии. Особенно опасная ситуация в Вооруженных Силах сложилась за последние 4 года, когда системно по заказу другой страны Вооруженные Силы уничтожались. И когда началась агрессия против нашего государства, оккупация Крыма, мы почувствовали очень серьезные проблемы в наших Вооруженных Силах. Фактически мы восстанавливаем армию с новой отметки. Мы сумели привести Вооруженные Силы к полной готовности, и сегодня на повестке дня стоит вопрос перевооружения. Все образцы оружия украинской армии производятся именно на украинских предприятиях. Для нас важно, что оборонпром способен обеспечить полный замкнутый цикл производства оружия для украинской армии”, - сказал Турчинов.

Читайте такжеТурчинов уволил в запас призванных из Крыма военных

Также Турчинов сказал, что правительство будет выделять средства не только на содержание армии, но и на перевооружение.

“Это стратегическая задача, которая должна быть выполнена”, - сказал Турчинов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, сегодня на полигоне учебного центра были продемонстрированы перспективные образцы оружия украинского производства, которое планируется передать на вооружение Вооруженных сил Украины, в частности, стрелковое оружие, средства защиты, связи, амуниция, оружие поражения. Проведены упражнения по проверке боевых и ходовых возможностей военной техники.

И.о. президента подчеркнул, что, несмотря на очень сложную экономическую ситуацию, для защиты государства правительство будет выделять средства не только для того, чтобы содержать армию, но и на ее перевооружение.