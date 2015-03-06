Британия предоставит Украине нелетальное военное снаряжение
14:55, 06 марта 2015Политика
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Великобритания заявила в пятницу, что начнет поставлять украинской армии нелетальное военное снаряжение.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на Рейтер.
Снаряжение на сумму в 850 тыс. фунтов (1,5 млн долларов) будет передано украинской стороне в ближайшие недели.
Пакет военной помощи включает поставку полевых аптечек, приборов ночного видения, ноутбуков, касок и приборов GPS.
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Ранее Британия приняла решения направить в Украину 75 военных инструкторов, которые займутся боевой и тыловой подготовкой украинских военных.
Лондон не исключил также возможности поставок Украине боевого оружия в будущем.
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