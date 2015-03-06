Британия предоставит Украине нелетальное военное снаряжение

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на Рейтер.

Снаряжение на сумму в 850 тыс. фунтов (1,5 млн долларов) будет передано украинской стороне в ближайшие недели.

Пакет военной помощи включает поставку полевых аптечек, приборов ночного видения, ноутбуков, касок и приборов GPS.

Читайте такжеБритания заявила, что может передумать по поводу непредоставления Украинe летального оружия

Ранее Британия приняла решения направить в Украину 75 военных инструкторов, которые займутся боевой и тыловой подготовкой украинских военных.

Лондон не исключил также возможности поставок Украине боевого оружия в будущем.