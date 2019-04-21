Зеленский: я должен и буду защищать украинский язык

Согласно Национальному экзит-полу, по состоянию на 18.00 во втором туре президентских выборов за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко – 25,3% избирателей.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзит-поллов, одержал уверенную победу во втором туре, пообещал защищать украинский язык.

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Об этом он заявил на брифинге.

«Я должен защищать украинский язык. И я буду», – ответил Зеленский в ответ на просьбу рассказать об отношении к законопроекту об украинском языке, который сейчас рассматривают в Раде.

Как сообщал УНИАН, согласно Национальному экзит-полу, по состоянию на 18.00, во втором туре президентских выборов за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко – 25,3% избирателей.