Зеленский: я должен и буду защищать украинский язык
21:47, 21 апреля 2019Политика
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Согласно Национальному экзит-полу, по состоянию на 18.00 во втором туре президентских выборов за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко – 25,3% избирателей.
Зеленский выступил перед журналистами / фото УНИАН
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзит-поллов, одержал уверенную победу во втором туре, пообещал защищать украинский язык.
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Об этом он заявил на брифинге.
«Я должен защищать украинский язык. И я буду», – ответил Зеленский в ответ на просьбу рассказать об отношении к законопроекту об украинском языке, который сейчас рассматривают в Раде.
Как сообщал УНИАН, согласно Национальному экзит-полу, по состоянию на 18.00, во втором туре президентских выборов за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко – 25,3% избирателей.
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