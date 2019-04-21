"Квартал 95" уже запланировал съемки без Зеленского (видео)

Съемки без Зеленского запланированы на 5 мая.

Студия "Квартал 95" уже написала концерт без участия шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Об этом представитель студии Квартал 95 и штаба Зеленского Артем Гагарин сообщил "Новому времени". По его словам, съемки без шоумена запланированы уже на 5 мая.

"Уже написан концерт и съемки 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается. Если "95 квартал" остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам ни одного повода для таких шуток", - сказал Гагарин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине проходит второй тур президентских выборов. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в президенты, которые набрали больше всего голосов в первом туре - кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.