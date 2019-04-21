У Зеленского интригуют с кандидатами в министры: до инаугурации могут не дожить (видео)

Дмитрий Разумков не назвал кандидатов в министры.

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского не называют фамилии претендентов на должности министра обороны, иностранных дел и главы СБУ в случае его победы на выборах.

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"Это опасно для кандидатов - до инаугурации могут не дожить, и вообще это прерогатива президента", - сказал политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Лига.

На вопрос журналиста, ведутся ли такие переговоры с кандидатами, ответил: "Я не вправе это комментировать... Это все-таки прерогатива президента страны".

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил всю свою команду, с которой будет работать в дальнейшем. Его соратники пришли вместе с ним в студию программы "Право на власть".