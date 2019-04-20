Американский дипломат рассказал о "странной позиции" Меркель по Украине

Немецкий канцлер признает политичность российского газопровода «Северный поток-2», но продвигает нереалистичные гарантии Москвы для Киева, отметил дипломат.

Канцлер Германии Ангела Меркель занимает неоднозначную позицию по украинскому вопросу – говорит, что на стороне Украины, но вопрос "Северного потока – 2" тоже важен.

Немецкий канцлер признает политичность российского газопровода, но продвигает нереалистичные гарантии Москвы для Киева. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" экс-посол США в Украине Джон Хербст.

По его словам, Меркель понимает, что это грязная сделка с транзитом газа через Украину после запуска российского газопровода, но пытается выставить ее в хорошем свете для Киева.

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"Здесь странная позиция самой Меркель. Она поддерживает санкции, она понимает, что Россия ведет войну против Украины. Ее позиция по "Северному потоку-2" стала, скажем, менее понятной и менее приемлемой. Меркель постоянно поддерживает этот проект, и это не есть хорошо. Но был период, когда она публично признала, что это геополитический проект. Но уже год она продвигает нереалистичную идею, что Россия будет гарантировать определенный объем транзита газа через Украину даже после запуска "Северного потока-2". И Меркель объясняет своим друзьям в Украине, что она защищает Украину, хотя понимает, что это "грязная сделка". Но в последние два месяца она стала еще мощнее поддерживать "Северный поток-2", позорно защищая во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности", – сказал Хербст.

Экс-посол напомнил, что и президент США Дональд Трамп против "Северного потока-2", и в ЕС достаточно большая оппозиция относительно российского проекта, а личная позиция канцлера ФРГ полностью противоречит тому, как ЕС должен действовать.

"Сейчас в отношении "Северного потока-2" Германия в ЕС пытается навязать свое мнение. Но есть новая третья проблема. За последние почти семь недель Москва, по сути, "сует свои пальцы в глаза Меркель". Это началось, когда российский министр энергетики Александр Новак сказал, что, конечно, они будут продавать и прокачивать газ через украинскую ГТС, если это будет экономически целесообразно, и если "Нафтогаз" и "Газпром" уладят все разногласия 2019-го. Меркель проделывает большую работу, чтобы добиться от России гарантий прокачки газа через украинскую ГТС. Но затем россияне делают заявления про Болгарию и Румынию (в России заявляют о закрытии Трансбалканского коридора, а Турции, Греции, Болгарии и Румынии обещают поставлять газ через "Турецкий поток" – Авт.). Так как же тогда Меркель собирается защищать Украину? Я не говорю вам, что "Северный поток-2" безусловно "умрет", но Трамп, помимо санкций, может сказать Меркель: "Вы говорите, что россияне обещают оставить определенный минимальный объем транзита через украинскую ГТС, но посмотрите, их обещания ничего не стоят", – пояснил американский дипломат.