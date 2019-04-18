«Северный поток-2»: как Евросоюз «тормозит» российский проект

Совет Евросоюза утвердил обновленную «газовую» директиву согласно Третьему энергетическому пакету, который регулирует энергорынок на территории ЕС. Это очень ожидаемое для Украины решение, так как напрямую касается российского проекта «Северный поток-2», лишающего нашу страну статуса транзитной державы и миллиардов долларов прибыли в казну.

15 апреля «за» директиву проголосовали 27 стран-членов Евросоюза, воздержался только «старинный» друг Москвы - Болгария. Документ обретет силу через 20 дней после опубликования в официальном журнале ЕС. При этом у стран-членов Евросоюза будет девять месяцев для внедрения новых правил в свое законодательство.

Главное новшество - изменения предусматривают распространение правил регулирования европейского рынка газа не только на сухопутные, но и на морские газопроводы, правда, лишь в пределах территориальных вод ЕС. Эти нововведения существенно ограничат реализацию российского «Северного потока-2», но Германия, которая является главным «бенефициаром» проекта, так как в активном сотрудничестве с Россией станет основным газовым хабом в Европе, пролоббировала несколько «подводных камней». Ведь деньги в этой истории для Берлина – основа заинтересованности. Для России же реализация проекта имеет больше политический окрас: неукротимое желание подсадить Европу на свою газовую иглу, сделать полностью энергозависимой.

Тормоз для «Северного потока-2»

Что, по сути, одобрил Евросоюз? Отныне морские трубопроводы подпадают под принцип разделения функций транзитера и поставщика, также установлена норма допуска к поставкам третьих сторон. То есть, газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран, будут работать по тем же правилами, что и находящиеся на территории государств-членов Евросоюза. Все это призвано обеспечить конкуренцию и защитить права европейских потребителей.

Требование первое: транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая осуществляет добычу и, соответственно, продажу топлива, необходим так называемый анбандлинг, проще говоря – разделение активов. Созданная «Газпромом» компания по управлению «Северным потоком-2» - Nord Stream 2 AG - этому требованию не соответствует. Теперь российскому газовому монополисту придется решать этот вопрос путем создания нового оператора.

Но одна «маленькая» деталь. Распространяться это правило будет на газопроводы, попадающие под юрисдикцию ЕС, то есть, находящиеся на его территории. За все остальные будут отвечать страны, с территории которых трубы будут входить в Евросоюз. В отношении «Северного потока-2» - это Германия, которая и является главным лоббистом российского проекта. Европейскую «независимость» будет согласовывать национальный регулятор Германии – Федеральное агентство по сетям. Хотя контролировать процесс будет Еврокомиссия. С учетом того, что Германия является бюджетосодержателем Европейского Союза, ее давление останется значимым.

Требование второе: к новостроящимся трубопроводам будет применяться принцип доступа третьих компаний. И это также коснется «Северного потока-2». То есть, часть его мощностей нужно будет держать пустыми, чтобы в нужный момент свой газ в трубу мог закачать любой европейский трейдер.

Третье требование: принцип безопасности поставок, что подтверждается практикой и техническими возможностями.

Еврокомиссия считает, что «Северный поток-2», который «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию в конце 2019 года – к завершению контракта по транзиту газа с Украиной – благодаря обновленной директиве не будет реализован еще несколько лет. С учетом этого, Москва вынуждена будет подписать новый «транзитный» контракт с Киевом.

У России иное мнение. Министр энергетики РФ Александр Новак уже заявил, что директива позволяет и дальше реализовывать строительство «Северного потока-2». Представители концерна Nord Stream 2 AG тоже препятствий для газопровода не видят - Германия сможет добиться исключений в применении поправок в отношении проекта. «Газпром» даже отчитался об укладке по дну Балтийского моря 1025 километров газопровода – это 42% от общей протяженности. В компании также указали, что укладка морской части трубопровода ведется строго в соответствии с графиком.

Не смущают Москву затянуть процесс реализации «Северного потока-2» и попытки Дании – единственной страны, которая не согласовала прохождение по своей территории трубопровода. Сейчас Копенгаген уже в третий раз рассматривает технические предложения «Газпрома». А это, по правилам ЕС, может затянуться на год. В РФ считают, что все можно утрясти намного быстрей.

Опрошенные УНИАН эксперты уверяют, что директива ЕС не решает проблемы транзита российского газа через территорию Украины, но ряд положительных моментов все же есть.

Затормозить не значит остановить

По мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, директива ЕС – это дополнительные требования, более жесткая регуляция, которая способна спровоцировать изрядное замедление процесса реализации проекта «Северный поток-2», а это только на руку Украине. По его словам, обновленный документ был принят ЕС после длительных дискуссий, препятствования со стороны Германии, блокирования Австрией и Болгарией, когда представители этих стран возглавляли Совет Евросоюза.

«Потом, наконец, Совет Евросоюза возглавила Румыния, и дала путь этим нововведениям. Украина активно боролась за эту директиву. Она значительно затрудняет России и Германии делать в газовом секторе то, что они задумали. Хотя документ полностью не останавливает «Северный поток-2», так как немцы все же сумели пролоббировать для себя значительные возможности взаимодействовать с россиянами, а также возможность смягчить условия действия Третьего энергопакета в отношении «Северного потока-2». Тем не менее, директива создает существенные проблемы для того формата проекта, в котором он планировался. Параметры господства «Газпрома» либо придется поменять, либо проект заморозят», - подчеркнул эксперт.

Что касается заявлений россиян, что никаких проблем, кроме отсрочки проекта, они в новой директиве не видят, причем все вопросы можно будет «легко» решить с Германией, то, по мнению Харченко, их не стоит брать во внимание.

«Любые согласования Москвы и Берлина должны быть утверждены Еврокомиссией. Причем утверждены дважды: сначала – предложения, а затем – окончательный вариант - с правками ЕК. Поэтому у Германии будут относительно связаны руки. Естественно, что все свои заявления русские делают с присущим им «оптимизмом». Даже если проект будет закрыт, они все равно скажут: «Ура, мы сэкономили деньги. Ну, подумаешь – 5 миллиардов долларов «утопили»». Поэтому не стоит ориентироваться на позицию России», - считает эксперт.

Между тем, он подчеркивает, что не стоит рассчитывать на данную директиву в плане решения проблемного вопроса транзита через Украину российского газа: «Газпром» будет искать любые пути, чтобы не брать на себя обязательства по транзиту через нашу ГТС. «Но не это главное. Украина в транзите заинтересована не больше, чем Европа и «Газпром». Одни хотят купить, другие – продать. Так пусть они между собой договорятся, как они будут это делать. Россия рассчитывала, что к завершению контракта с Украиной – к 1 января 2020 года – построит как «Северный поток-2», так и нитки «Турецкого потока», и откажется от нашей газотранспортной системы. Но уже видно, что к этой дате осуществить план не удастся. Какие россияне будут искать варианты, пока трудно спрогнозировать. А позиция Украины в этом вопросе проста: мы должны зацементировать в понимании Европы, что транзит через нашу страну ей необходим. Одновременно нужно создать консорциум по управлению ГТС при участии европейских партнеров. И работа в этом направлении активно идет», - рассказывает Харченко.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский также считает, что директива ЕС не решит проблем Украины: «Принцип предполагает, что на газопроводы их третьих стран распространяются нормы Третьего энергопакета, то есть поставщик не может быть транзитером. Но есть несколько «но». Во-первых, норма распространяется только на ту часть газопровода, которая находится на территории ЕС. Это – всего лишь 160 километров «Северного потока-2» из 1200 километров. Во-вторых, могут быть сделаны исключения страной ЕС, в которую заходит газопровод. Правда, по согласованию с Еврокомиссией. Третье - норма должна быть имплементирована в национальное законодательство стран-членов ЕС в течение девяти месяцев. А с учетом выборов в Европарламент, через это время ситуация может кардинально измениться. Да и ситуация с Данией, которая рассматривает уже третий вариант прохода газопровода через свою территорию, неопределенная. Чем закончатся торги, сказать довольно сложно. Но они закончатся».

Землянский отмечает, что Украине не стоит зацикливаться на «Северном потоке-2», необходимо решить важные проблемы жизнедеятельности своей ГТС. Но, до тех пор, пока наша страна не выполнит взятые на себя обязательства по разделению «Нафтогаза» согласно Третьему энергопакету ЕС, с нами не будут ни о чем разговаривать. Ситуация с определенной долей напряжения будет идти к тому, что мы ежегодно будем терять по 20-30% транзита, пока не упадем до обещанных Россией 15-20 млрд кубометров в год.

По мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, изменения в «газовую» директиву вряд ли повлияют на проект «Северный поток-2». «Это, скорее, - даже не компромисс внутри ЕС, а похороны Третьего энергопакета. По сути, на введение в действие российского трубопровода эти изменения никак не повлияют. К тому же, мы видели опыт «Северного потока-1», и когда газопровод ОПАЛ пережил ряд судебных историй, но все же все согласились, что 90% газа в нем будет российского. Другого газа просто нет. Перипетии изменений, которые переживает ЕС, - брекзит, затянувшийся экономический кризис и ожидания Четвертого энергопакета, разработка которого уже идет, могут в будущем вообще перечеркнуть подобные изменения. К тому же, окончательный вариант все же предусматривает, что решение по газопроводу принимает страна, на территорию которой «входит» газопровод. В данном случае - Германия. Поэтому это - больше политическое решение. Как и позиция Дании. Уверен, что мы еще увидим, как Дания будет импортировать российский газ через эту трубу», - подчеркнул эксперт.

Судьба транзита

Как бы там ни было, новая редакция директивы ЕС, призванная затормозить «Северный поток-2», имеет большое значение для переговоров Украины и России по транзиту газа. Нынешний контракт истекает 31 декабря. В ЕС уже заявили, что очередной раунд переговоров возможен после президентских выборов в Украине. Это подтвердил и глава «Нафтогаза» Андрей Коблев.

«Насколько я понимаю, Шефчович (вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, - УНИАН) хочет, чтобы они прошли сразу после выборов президента, и я думаю, что они, скорее всего, состоятся в начале мая. Думаю, им есть, о чем с нами поговорить. У них тяжелая ситуация с «Северным потоком-2», им надо думать о том, как транспортировать газ после 2019 года, у них точно есть интерес», - сказал Коболев.

Скорее всего, к тому времени свое решение примут и США, которые активно выступают против «Северного потока-2». В декабре 2018 года палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, в которой выступила за введение санкций против компаний, работающих в проекте, и призвала европейские страны отказаться от участия в нем. А после принятия ЕС новой «газовой» директивы, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что строительство российского газопровода является угрозой не только для энергобезопасности Евросоюза, но и для Америки. А значит – меры Вашингтоном будут приняты.

Нана Черная