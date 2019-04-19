"Расслабить и добить": журналист оценил предложение Медведчука Зеленскому по Донбассу

Предложением вернуть Украине Донбасс на условиях России Кремль хочет накинуть петлю на шею кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, считает журналист.

Соглашение относительно Донбасса, озвученное кумом российского президента Владимира Путина Виктором Медведчуком фавориту президентской гонки Владимиру Зеленскому, это настоящая работорговля и Средневековье.

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Никому в Украине нельзя соглашаться ни на какие политические торги и компромиссы с Россией, ведь единственное, чего бы хотелось ее руководству – это расслабить и добить слабого противника. Такое мнение в своем блоге на сайте «Обозреватель» высказал журналист Айдер Муждабаев.

"Медведчук предлагает торговать людьми за какие-то государственные уступки. Это абсолютное Средневековье и работорговля. Такие вещи в приличном обществе даже не произносятся. Наших моряков нужно освобождать без всяких условий. Поймите, для Путина нет слова компромисс. Его цель – это слабый противник, которого надо просто добивать", – уверен журналист.

По его словам, предложением вернуть Украине Донбасс на условиях России Кремль хочет накинуть петлю на шею кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

"Ситуация с Путиным проста – если ты уступаешь ему один раз, то дальше из этого капкана уже не вырвешься. Нельзя принимать никаких политических условий. Россияне хватают украинцев, а потом торгуют ими в обмен на территории. Предложение Путина – это капкан, как только залезешь одной ногой – все, никогда не выйдешь", – подчеркнул Муждабаев.