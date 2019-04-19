Медведчук заговорил о готовности Кремля заключить с Зеленским сделку по Донбассу

По словам кума Путина, в Кремле якобы хотят больше узнать о Зеленском, чтобы понять, является ли он человеком, с которым РФ может иметь дело.

Если новый президент Украины заключит сделку с Кремлем, он сможет вернуть контроль над оккупированным Донбассом, получить дешевый газ и крупные инвестиции из России.

Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

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Он отметил, что в Кремле якобы хотели бы больше узнать о Зеленском, чтобы понять, является ли он человеком, с которым РФ может иметь дело, в отличие от действующего президента Петра Порошенко.

По словам кума Путина, в Москве нет никаких ожиданий. Там якобы хотят посмотреть на дальнейшие шаги Зеленского и его окружения.

Агентство, ссылаясь на слова Медведчука, пишет, что в Кремле якобы дали понять, что будут рады уходу Порошенко, и выразили надежду, что новый кандидат сможет заключить мирное соглашение по Донбассу.

Как сообщал УНИАН, ранее Песков рассказал, будут ли в Кремле смотреть дебаты Порошенко и Зеленского.