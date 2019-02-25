"Нацотбор был обречен": журналист Муждабаев призвал Украину отказаться от Евровидения-2019

Журналист заявил, что выбор конкурсной комиссии может нанести ущерб национальной безопасности Украины.

Виновной в скандалах на Национальном отборе на Евровидение-2019 является комиссия, которая проводила отбор участников. В связи с напряженной ситуацией Украине стоит отказаться от участия в международном конкурсе в этом году.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабае, который отметил, что с такими участниками Нацотбор был обречен на скандал.

"Во всем, что произошло, виноваты те, кто проводил отбор. Виноваты в этом конкретные люди, которые включили в состав артистов, из которых выбирать некого, там практически все гастролируют в России. Нацотбор не мог не закончиться скандалом, он был обречен", – говорит Муждабаев.

При этом журналист заявил, что выбор конкурсной комиссии может нанести ущерб национальной безопасности Украины.

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"Предположим, что на Евровидение приезжает певица, неважно какая, и на пресс-конференции в Тель-Авиве заявляет, что у нас гражданская война, мы с Россией не воюем и аннексии Крыма не было. И весь мир смотрит на то, как официальная представительница Украины на международном песенном конкурсе такое заявляет. Так что тогда, врет Порошенко? Почему нас обманывает Климкин? Вот, простой человек из Украины приехал и говорит, что войны нет. Вот чем это могло закончиться. И не факт, что этого еще и не произойдет", – объясняет он.

Муждабаев уверен, что несмотря на заявления MARUV, певица продолжит свои гастроли в России.

"Потому что победительница Нацотбора хоть и говорит, что готова отказаться от гастролей в России, но мы знаем, что их слова недорого стоят. Например, я уверен, что она не готова отказаться ни от каких гастролей, потому что знаю их любовь к деньгам, а в России в 4 раза гонорары больше, и они же не просто так туда ездят. Поэтому сейчас она наговорит все, что угодно, но нет никаких гарантий того, что в каком-нибудь интервью она от имени Украины не озвучит какую-нибудь противоречивую позицию, о которой нашего министра иностранных дел или президента будут постоянно переспрашивать. Это страшный риск для нашего государства", – утверждает он.

По мнению журналиста, с комиссией, которая проводила отбор конкурсантов, необходимо разорвать контракт, а Украине отказаться от участия в Евровидении-2019.

"Мы и так достаточно дров наломали, я уверен, что кто бы туда ни поехал, все равно будет скандал", – заявил Муждабаев.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. MARUV сделала заявление после того, как ее участие в песенном конкурсе, который пройдет в Израиле, оказалось под угрозой. На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ.