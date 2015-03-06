В Берлине сегодня состоится встреча в "нормандском формате"
Как уточнил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, проведение встречи на уровне глав МИД будет зависеть от берлинских консультаций.
Заместители глав внешнеполитических ведомств Украины, Франции, Германии и России обсудят, как выполняются Минские договоренности.
Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Эхо Москвы.
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Как уточнил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, проведение встречи на уровне глав МИД будет зависеть от берлинских консультаций.
Ранее на этой неделе президенты Петр Порошенко, Франсуа Олланд, Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых лидеры Германии, Франции и Украины призвали российского лидера освободить летчицу Надежду Савченко.