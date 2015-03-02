Олланд: минские договоренности должны выполняться
17:56, 02 марта 2015Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд призвал стороны конфликта на Донбассе придерживаться заключенных в феврале минских соглашений.
REUTERS
Об этом он заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает радио "Свобода".
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"Минское соглашение - единственный способ восстановить мир. Позиция Франции - в том, что минское соглашение надо выполнять, они должны немедленно вступить в силу, никаких провалов нельзя. Режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения надо соблюдать", - подчеркнул Франсуа Олланд.
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал "режим тишины" на востоке Украины "хрупким". Он призвал участников противостояния на Донбассе предоставить весь необходимый доступ миссии наблюдателей ОБСЕ.
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