ГПУ предложит Раде лишить неприкосновенности скандального судью Оберемко

Об этом написал в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

"Весь процесс подготовки документов занял всего 3 рабочих дня. Такая оперативность и желание защитить Закон раньше была невиданной для Украины», - написал Геращенко.

Он также сообщил, что следствие по делу бывшего прокурора Обуховского района Киевской области Юрия Дикого и четверых его сообщников, которые подозреваются в вымогательстве, закончено всего за полтора месяца.

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«Экс прокурор и его банда воспользовалась 63 ст. Конституции - отказалась от дачи каких либо показаний. Это их право. Однако полученных в результате их документирование, ОТМ и других доказательств, более чем достаточно для обвинительного приговора суда», - добавил Геращенко.