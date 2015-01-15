Прокурор Обуховского района хотел получить землю за закрытие дела

23:35, 15 января 2015
Общество
1312 0

Группа подозреваемых, во главе которой - прокурор Обуховского района Киевской области, предлагал закрыть уголовное производство в обмен на подписание дарственной на землю.

ТСН

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, трех из семи подозреваемых задержали во время нотариального оформления сделки "добровольного" дарения земельного участка, пишет Украинская правда.

Кроме прокурора Обуховского района, в состав преступной группы входили начальник отдела прокуратуры этого же района, следователь местного райотдела милиции, двое адвокатов и еще двое граждан.

Читайте такжеГенпрокуратура уволила следователя за пьянку и самоуправство

"Прокурора-вымогателя и других "правоохранителей", думаю, задержим в ближайшее время. Дальше - следствие и суд. Безусловно и по всей строгости!" - пообещал Аваков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter