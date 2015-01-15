Прокурор Обуховского района хотел получить землю за закрытие дела
23:35, 15 января 2015Общество
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Группа подозреваемых, во главе которой - прокурор Обуховского района Киевской области, предлагал закрыть уголовное производство в обмен на подписание дарственной на землю.
Прокурор Обуховского района хотел получить землю за закрытие дела / ТСН
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, трех из семи подозреваемых задержали во время нотариального оформления сделки "добровольного" дарения земельного участка, пишет Украинская правда.
Кроме прокурора Обуховского района, в состав преступной группы входили начальник отдела прокуратуры этого же района, следователь местного райотдела милиции, двое адвокатов и еще двое граждан.
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"Прокурора-вымогателя и других "правоохранителей", думаю, задержим в ближайшее время. Дальше - следствие и суд. Безусловно и по всей строгости!" - пообещал Аваков.
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