Прокурор Обуховского района хотел получить землю за закрытие дела

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, трех из семи подозреваемых задержали во время нотариального оформления сделки "добровольного" дарения земельного участка, пишет Украинская правда.

Кроме прокурора Обуховского района, в состав преступной группы входили начальник отдела прокуратуры этого же района, следователь местного райотдела милиции, двое адвокатов и еще двое граждан.

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"Прокурора-вымогателя и других "правоохранителей", думаю, задержим в ближайшее время. Дальше - следствие и суд. Безусловно и по всей строгости!" - пообещал Аваков.