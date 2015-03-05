Завтра комиссия определит финальных претендентов на пост главы Антикоррупционного бюро

Об этом в четверг, 5 марта, сообщил председатель Конкурсной комиссии Рефат Чубаров, передает Еспресо.TV.

По мнению "Центра противодействия коррупции" в этот список могут попасть кандидаты, которые набрали наибольшее количество голосов членов конкурсной комиссии в предыдущем туре собеседований:

прокурор Анатолий Матиос (6 голосов)

народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Виктор Чумак (6 голосов)

заместитель Генерального прокурора Давид Сакварелидзе (5 голосов)

экс-адвокат Юлии Тимошенко Юрий Сухов (5 голосов)

Читайте такжеРада приняла закон о деятельности Антикоррупционного бюро

экс-старший следователь по особо-важным делам Одесской и Генеральной прокуратуры Галина Климович (5 голосов)

известный луганский адвокат Игорь Чудовский (5 голосов)

юрист, публицист и переводчик, правительственный уполномоченный по вопросам этно-национальной политики Геннадий Друзенко (5 голосов)

кандидат юридических наук и доцент кафедры Конституционного права НЮУ "Ярослава Мудрого" Федор Вениславский (5 голосов)

глава Главного следственного управления СБУ Василий Вовк (5 голосов).