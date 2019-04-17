Путин сменил куратора боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Президент России подписал указ об увольнении с должности Олега Говоруна и назначении на эту должность Алексея Филатова.

Президент России Владимир Путин сменил начальника управления главы государства Олега Говоруна, курирующего вооруженные группировки "ДНР", "ЛНР", сепаратистские регионы Грузии - Южную Осетию и Абхазию.

Читайте такжеВолкер: встреча с Сурковым зависит от освобождения украинских моряков

Об этом говорится в указе российского президента, размещенном на его официальном сайте. Другим указом на эту должность назначен Алексей Филатов.

Как отмечает русская служба Радио Свобода, новый глава управления до этого занимался взаимодействием с Южной Осетией. В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал заниматься группировками "ДНР" и "ЛНР".

Ранее российский "Коммерсантъ" сообщил о предстоящей отставке нынешнего главы этого управления Говоруна, которого называют одним из приближенных помощника президента России Владислава Суркова, курирующего в Кремле вопросы Украины.

Управление по приграничному сотрудничеству – это бывшее управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В прошлом году Путин реорганизовал его, сократив его штат. Однако новое управление, как утверждается, продолжило курировать сепаратистов востока Украины.