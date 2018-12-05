"А что это с Сурковым?": фото осунувшегося помощника Путина с тростью шокировало сеть
12:57, 05 декабря 2018Политика
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В сети поползли слухи о плохом состоянии здоровья Суркова - помощника Путина.
Сурков появился на фото с тростью
В социальных сетях появился снимок помощника президента России Владислава Суркова, опирающегося на трость.
Фотографию опубликовал Telegram "Говорит Долгов". "А что это с Сурковым?", - коротко подписали в канале снимок.
При этом не уточняется, где, когда и при каких обстоятельствах был сделан этот снимок помощника Путина.
фото t.me/superdolgov
Ранее издание КоммерсантЪ опубликовало фото помощника президента России Владислава Суркова, на которых "серый кардинал" Кремля выглядит осунувшимся и сильно похудевшим. В соцсетях пишут, что помощник Путина выглядит нездоровым, некоторые говорят, что он умирает от рака.
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