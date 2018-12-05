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"А что это с Сурковым?": фото осунувшегося помощника Путина с тростью шокировало сеть

12:57, 05 декабря 2018
Политика
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Сурков появился на фото с тростью

Фотографию опубликовал Telegram "Говорит Долгов". "А что это с Сурковым?", - коротко подписали в канале снимок.

При этом не уточняется, где, когда и при каких обстоятельствах был сделан этот снимок помощника Путина.

фото t.me/superdolgov

Ранее издание КоммерсантЪ опубликовало фото помощника президента России Владислава Суркова, на которых "серый кардинал" Кремля выглядит осунувшимся и сильно похудевшим. В соцсетях пишут, что помощник Путина выглядит нездоровым, некоторые говорят, что он умирает от рака.

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Теги: #Путин#Сурков#фото