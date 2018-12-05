"А что это с Сурковым?": фото осунувшегося помощника Путина с тростью шокировало сеть

В сети поползли слухи о плохом состоянии здоровья Суркова - помощника Путина.

В социальных сетях появился снимок помощника президента России Владислава Суркова, опирающегося на трость.

Фотографию опубликовал Telegram "Говорит Долгов". "А что это с Сурковым?", - коротко подписали в канале снимок.

При этом не уточняется, где, когда и при каких обстоятельствах был сделан этот снимок помощника Путина.

Ранее издание КоммерсантЪ опубликовало фото помощника президента России Владислава Суркова, на которых "серый кардинал" Кремля выглядит осунувшимся и сильно похудевшим. В соцсетях пишут, что помощник Путина выглядит нездоровым, некоторые говорят, что он умирает от рака.