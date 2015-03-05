В областях откроют офисы по проведению реформы децентрализации

Об этом сообщил вице-премьер, глава Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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"Нужно на базе местных администраций вместе с местными советами открыть офисы по внедрению этих реформ (местного самоуправления и децентрализации – УНИАН), что позволит сделать более тесной коммуникацию между территориальными общинами, правительством и парламентом", - сказал Геннадий Зубко.

По его словам, это позволит наладить обратную связь с регионами и реально понять, как на самом деле продвигаются процессы децентрализации на местах. В то же время, по мнению вице-премьера, это позволит ускорить внедрение реформы на местном уровне.

В свою очередь, замглавы Минрегиона Вячеслав Негода отметил, что на сегодняшний день процесс децентрализации проходит чрезвычайно сложно и часто сталкивается с непониманием на местах и политическими спекуляциями. По мнению чиновника, создание офисов по реформе децентрализации могло бы изменить данную ситуацию в лучшую сторону.

"Офисы будут иметь специалистов, ресурсы (методические, рекомендационные, организационные), для того чтобы предоставлять помощь территориальным общинам и всем, кто будет задействован в процессе децентрализации", - сказал Вячеслав Негода.

При этом он отметил, что создание данных офисов планируется при поддержке Совета Европы.