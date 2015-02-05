Рада приняла закон об основах региональной политики

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 254 народных депутата из 325 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет правовые, экономические, социальные, экологические, гуманитарные и организационные основы государственной региональной политики как составной части внутренней политики Украины.

Отмечается, что целью государственной региональной политики является создание условий для динамичного, сбалансированного развития Украины и ее регионов, обеспечение социальной и экономической единства, повышение уровня жизни населения, соблюдение гарантированных государством социальных стандартов для каждого гражданина независимо от места проживания.

Государственная региональная политика реализуется на основе ряда принципов, в частности открытости - обеспечения свободного доступа к информации, что определяет государственную региональную политику и имеется в распоряжении органов государственной власти, Верховного Совета Автономной Республики Крым, органов исполнительной власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления; субсидиарности - передачи властных полномочий на более низкий уровень управления для наиболее эффективной реализации; унитарности - обеспечения пространственной, политической, экономической, социальной, гуманитарной целостности Украины.

Приоритетами государственной региональной политики является, в частности, стимулирование и поддержка местных инициатив по эффективному использованию внутреннего потенциала регионов для создания и поддержания полноценной жизненной среды, повышения качества жизни людей; уменьшение территориальной дифференциации по индексу регионального человеческого развития; формирование конкурентоспособности регионов путем разработки и реализации программ и проектов повышения конкурентоспособности территорий; улучшение материального, финансового, информационного, кадрового и другого ресурсного обеспечения развития регионов, содействие осуществлению полномочий органами местного самоуправления.

Читайте такжеСледующим шагом в реализации реформ по децентрализации станет внесение изменений в Конституцию

Реализация государственной региональной политики осуществляется на основе системы взаимосвязанных документов, основанных на Стратегии развития Украины, Генеральной схеме планирования территории Украины, схемах планирования территорий на региональном и местном уровне.

Государственная стратегия регионального развития Украины разрабатывается на период 7 лет и утверждается Кабинетом министров.

Разработку Государственной стратегии регионального развития обеспечивает центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной региональной политики, в порядке, установленном Кабмином.

После окончания периода действия Государственной стратегии регионального развития центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной региональной политики, готовит итоговый отчет о ее выполнении.

Финансирование регионального развития за счет средств государственного фонда регионального развития может осуществляться на условиях инвестирования, при условии предоставления гарантий, на безвозвратной основе в виде грантов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.