"Мр*зь" VS "Иуда": Червоненко и Гончаренко едва не подрались в прямом эфире (видео)

Конфликт между депутатами вспыхнул после того, когда они начали вспоминать, кто из них и кого поддерживал в прошлом.

Во вторник, 16 апреля, в прямом эфире телеканала 112 Украина едва не устроили драку народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко и экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Конфликт между ними вспыхнул после того, когда политики начали вспоминать, кто из них и кого поддерживал в прошлом. Червоненко обозвал своего оппонента Иудой, на что тот назвал его перебежчиком.

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"Ты (Червоненко) был сначала за (экс-президента Украины Леонида) Кучму, потом за (Виктора) Ющенко... потом за (Виктора) Януковича, сейчас за (Юлию) Тимошенко", - заявил Гончаренко.

Червоненко это не понравилось, он встал со своего место и поднял руку на Гончаренко, однако между ними стеной стали ведущие, которые с трудом остановили оппонентов.

После этого Гончаренко успел обозвать своего визави мр*зью, а также предателем №1, за что в ответ получил от Червоненко прозвище "коз*яра".