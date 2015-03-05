Тарута: Нынешний госбюджет не отражает реальную ситуацию на Донбассе

10:24, 05 марта 2015
Политика
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Бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута считает, что нынешний государственный бюджет Украины не отражает реальную ситуацию на Донбассе.

Тарута инициировал создание специальной комиссии, которая смогла бы выражать мнение Донбасса во время рассмотрения правительственных и парламентских инициатив

Об этом он заявил в интервью журналу "Новое время".

"Во время войны, к сожалению, всегда происходят грабежи и мародерство. И я постоянно слышу от представителей бизнеса в Донецкой области, что эти проблемы не решаются. Донецкая обладминистрация не справляется с этой задачей, и ей нужно помочь. Для этого и необходима специальная комиссия. Кроме того, есть проблемы, которые можно решить только на таком высоком уровне. Нынешний госбюджет не отражает реальную ситуацию на Донбассе", - сказал он.

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По словам Таруты, он предложил создать спецкомиссию по стабилизации социально-экономической ситуации на Донбассе, но эту инициативу затормозили.

"Это говорит о том, что для кого-то партийные приоритеты выше государственных. Мне кажется, это неправильно. В ситуации, когда на Донбассе столько проблем, затягивать с этим решением неконструктивно и непатриотично", - считает экс-губернатор области.

В своем интервью Тарута подчеркнул, что эта комиссия смогла бы выражать мнение Донбасса во время рассмотрения правительственных и парламентских инициатив.

Полную версию интервью читайте в выпуске журнала "Новое время" от 6 марта

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