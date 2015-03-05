Тарута: Нынешний госбюджет не отражает реальную ситуацию на Донбассе

Об этом он заявил в интервью журналу "Новое время".

"Во время войны, к сожалению, всегда происходят грабежи и мародерство. И я постоянно слышу от представителей бизнеса в Донецкой области, что эти проблемы не решаются. Донецкая обладминистрация не справляется с этой задачей, и ей нужно помочь. Для этого и необходима специальная комиссия. Кроме того, есть проблемы, которые можно решить только на таком высоком уровне. Нынешний госбюджет не отражает реальную ситуацию на Донбассе", - сказал он.

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По словам Таруты, он предложил создать спецкомиссию по стабилизации социально-экономической ситуации на Донбассе, но эту инициативу затормозили.

"Это говорит о том, что для кого-то партийные приоритеты выше государственных. Мне кажется, это неправильно. В ситуации, когда на Донбассе столько проблем, затягивать с этим решением неконструктивно и непатриотично", - считает экс-губернатор области.

В своем интервью Тарута подчеркнул, что эта комиссия смогла бы выражать мнение Донбасса во время рассмотрения правительственных и парламентских инициатив.

Полную версию интервью читайте в выпуске журнала "Новое время" от 6 марта