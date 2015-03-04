"Укроборонпром" получил доступ к главному каталогу НАТО по логистике

Это позволит предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса выйти на европейский рынок вооружения и реализовать стратегию импортозамещения, сообщили УНИАН в пресс-службе концерна.

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В госконцерне отметили, что каталог поможет украинским оборонным предприятиям быстрее находить необходимые для производства вооружения комплектующие, большинство которых ранее импортировалось из России.

"Каталог НАТО по логистике - эффективный помощник для предприятий, которые занимаются разработкой военной техники. Все материалы, агрегаты и комплектующие, которые там указаны, могут быть использованы при проектировании новой техники, модернизации существующей, а также для замещения поставщиков", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора "Укроборонпрома" по производству Юрия Пащенко.

Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день доступ к информационной системе НАТО получили 8 предприятий-участников "Укроборонпрома", которые уже приступили к ее опытной эксплуатации по поиску западных партнеров по производственной кооперации.

Как сообщал УНИАН, к 2016 году "Укроборонпром" планирует увеличить производство украинских танков в 24 раза - с 5 до 120 единиц ежегодно.