В НАТО заявляют, что не существует коротких путей к членству Украины в Альянсе

В Альянсе отмечают важность продолжения процесса реформ и укрепления оборонного сектора и сектора безопасности Украины.

Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова заявляет, что коротких путей к обретению Украиной членства в Альянсе нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маронкова сказала во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.

Она заявила, что с 1949 года, со времени основания НАТО и до сих пор, количество членов возросло с 12 до 29 стран, и скоро к Организации присоединится еще одна страна - Северная Македония.

"Это четко демонстрирует, что за последние 70 лет мы провели большую работу", - сказала Маронкова.

Читайте такжеКурс на ЕС и НАТО: точка невозврата

Она выразила уверенность, что НАТО сохраняет свою привлекательность и через 70 лет с момента своего основания.

"Мы, как и раньше, привлекательны, мы втрое увеличились, и до сих пор есть много стран, желающих присоединиться", - подчеркнула она.

Ее также спросили, возможно ли вступление Украины в НАТО по определенного рода ускоренной процедуре в случае успешного выполнения годовых национальных программ сотрудничества Украины с Альянсом.

Маронкова напомнила, что нужно консенсусное политическое решение в НАТО о предоставлении плана действий по членству, который является неотъемлемой частью процесса получения членства.

"Во-вторых, реформы должны быть реализованы. Не существует короткого пути к членству в НАТО. У нас есть инструменты, с помощью которых мы можем помочь и оказать поддержку, стимулировать Украину в этих реформах, и речь идет о Годовой национальной программе", - отметила она.

В то же время, директор Центра информации и документации НАТО в Украине напомнила, что в Альянсе признают евроатлантические устремления Украины.

"Союзники в значительной степени поддерживают Украину политически и практически в укреплении ее институтов в секторе обороны и безопасности, чтобы сделать Украину крепче. Все это является текущей работой, и мы не можем спекулировать относительно каких-либо временных рамках или любых других коротких путях к членству", - заявила Маронкова.

Напомним, ранее директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова заверила в поддержке Украины на пути реформирования ради членства в Альянсе. Она подчеркнула, что реформы имеют решающее значение для процветания и мира в Украине, ради стабильности в евроатлантическом регионе.