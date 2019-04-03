В НАТО заверили в поддержке Украины на пути реформирования для членства в Альянсе

Маронкова подчеркнула, что реформы имеют решающее значение для процветания и мира в Украине, для стабильности в евроатлантическом регионе.

Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова заверила в поддержке Украины на пути реформирования для членства в Альянсе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маронкова заявила во время круглого стола в Киеве.

«Сегодня НАТО и ёё члены сталкиваются с самыми сложными вопросами безопасности вызовами в течение последних лет - это более агрессивная Россия, кибер и гибридные угрозы, терроризм и нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке», - отметила она.

По словам Маронковой НАТО вынуждено отвечать на многие вызовы одновременно.

«Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая способна взять на себя обязательства членства и внести свой вклад в безопасность евроатлантического региона», - добавила представитель НАТО.

«Еще три страны заявили о своем стремлении присоединиться к НАТО - Грузия, Босния и Герцеговина и Украина. Что касается стремлений Украины к евроатлантической интеграции, то НАТО признает украинские стремления и поддерживает Украину на этом пути реформ», - подчеркнула она.

Маронкова отметила, что реформы имеют решающее значение для процветания и мира в Украине, для стабильности в евроатлантическом регионе. «Реформы очень важны, а стандарты членства в НАТО - высокие, поэтому НАТО оказывает поддержку реформаторским усилиям Украины, в том числе через комплексный пакет помощи», - резюмировала она.