В Кремле рассказали, поступали ли заявки на встречу с Путиным от Порошенко и Зеленского

Песков предложил дождаться реакции Авакова на сегодняшнюю встречу президента Франции с Порошенко и Зеленским.

В Кремле заявили, что заявок от кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным не поступало.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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"Насколько я знаю, никаких запросов не поступало", - сказал он.

При этом Песков предложил дождаться реакции на сегодняшнюю встречу президента Франции Эммануэля Макрона с Порошенко и Зеленским от министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, назвавшего встречу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко вмешательством в избирательный процесс.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер встретились в Подмосковье с кандидатом в президенты Украины Бойко и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Кабинет министров Украины поручил выяснить ситуацию относительно нарушения порядка пересечения границы Бойко и Медведчуком.

11 апреля Аваков заявил, что встреча Бойко и Медведчука с Медведевым и Миллером является вмешательством в выборы в Украине. "Я тоже считаю, что это явное манипулятивное действие пророссийских сил. Мы видим, что господин Бойко имеет достаточно большую поддержку, и это те риски, которые мы испытываем", - сказал Аваков.