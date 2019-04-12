Прокурор Кулик опроверг обвинения Порошенко в работе на Коломойского (видео)

Порошенко заявил, что прокурор Кулик встречался с окружением Коломойского и получал задания.

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик заявил, что не встречался с олигархом Игорем Коломойским и его окружением в Израиле и Австрии.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

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"По Израилю. Я поехал к врачу, который был в реанимации у моего ребенка, и он продолжил лечение там. Вторая поездка была в Вену, это был допрос Фирташа в рамках международного поручения", - подчеркнул Кулик.

На вопрос, заказывал ли Коломойский ему осуществлять любые действия, прокурор ответил отрицательно.

"Я ни с кем из них не встречался", - заверил он.

Напомним, президент Петр Порошенко в эфире телеканала "1+1" заявил, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинить его во вмешательстве в "дело Курченко".

Перед этим Кулик заявил, что президент Петр Порошенко, представители его администрации, нардепы БПП и руководство Генпрокуратуры вмешивались в расследование этого дела.

Кулик утверждает, что ему стали известны обстоятельства, которые свидетельствуют о содействии преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, лицами из Администрации президента и руководства Генпрокуратуры.

На пресс-конференции прокурор заявил, что в расследования преступлений олигарха Сергея Курченко якобы вмешивались Петр Порошенко, представители Администрации президента, народные депутаты от БПП Игорь Кононенко, Александр Грановский, Валерий Давиденко, заместители генпрокурора Евгений Енин, Анжела Стрижевская и другие сотрудники ГПУ.

28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.