Верховная Рада минутой молчания почтила память погибших на шахте им. Засядько

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман сообщил народным депутатам, что сегодня в 4.15 произошел взрыв на шахте. “Есть погибшие. На данный момент это два человека”, - сказал он.

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