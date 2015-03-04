Верховная Рада минутой молчания почтила память погибших на шахте им. Засядько
10:23, 04 марта 2015Политика
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Верховная Рада минутой молчания почтила память погибших в результате взрыва на шахте имени Засядько в Донецке.
Рада почтила память погибших минутой молчания / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман сообщил народным депутатам, что сегодня в 4.15 произошел взрыв на шахте. “Есть погибшие. На данный момент это два человека”, - сказал он.
Читайте такжеВ Донецке на шахте имени Засядько произошел взрыв, судьба 47 шахтеров неизвестнаПо сообщениям боевиков, которые сейчас контролируют территорию, где расположена шахта, количество погибших уже превысило 30.
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